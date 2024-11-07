Половина Киева что-то там покупала: в сети показали архивное фото базара возле Олимпийского стадиона
1990-е открыли новую страницу в коммерции. После тотального дефицита, высокого спроса и ограниченных предложений наконец-то появилась возможность заняться предпринимательской деятельностью. Времена были непростые, зарплаты часто не выплачивали или выдавали бартером, поэтому торговля стала той отраслью, которая могла бы приносить доход.
Так стали возникать стихийные рынки. В сети показали архивное фото базара у Олимпийского стадиона.
В эпоху СССР торговля была монополией государства. Перепродавать вещи дороже, чем их приобрели, строго запрещалось. Это называлось "спекуляцией" и наказывалось Уголовным кодексом.
"Черный рынок" в СССР существовал, но милиция отлавливала так называемых "фарцовщиков". Те же, кто организовывал подпольное производство, получали серьезные сроки заключения.
Поэтому 1990-е стали глотком свежего воздуха для запуганных советских граждан, выживавших в условиях дефицита.
Многие решили заняться торговлей – эта отрасль действительно позволяла неплохо заработать.
Во многих районах Киева возникали стихийные рынки. Один из самых больших был у современного НСК "Олимпийский" (тогда – Республиканский стадион).
На фото можно узнать характерные колонны, являвшиеся визитной карточкой стадиона. Построены они, кстати, были в 1954 году. Тогда же установили 45-метровые металлические башни с 320 решетчатыми прожекторами.
В комментариях пользователи соцсети отмечают, что на рынке возле стадиона можно было купить все – от памперсов до игровых приставок. Больше всего было предложений одежды, ведь в тот период украинцы именно начали ездить "за товаром" в Польшу и другие ближайшие страны.
Ранее OBOZ.UA публиковал архивное видео Киева 1990-х.
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