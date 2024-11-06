Все было по-другому: в сети показали архивное видео Киева в 90-х

Насколько сильно изменился Киев за время независимости Украины? Ответ на этот вопрос могут дать архивные кадры, снятые после развала СССР.

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Именно такое видео опубликовал Telegram-канал "Киев исторический". Правда, ролик, появившийся в его ленте, сосредотачивается не столько на городе, сколько на наполняющих его людях – местных жителях и, конечно, гостях.

Вышедшее на канале видео было снято в 1990-х гг., однако точная дата его появления неизвестна. На нем можно подробно рассмотреть людей и увидеть некоторые детали киевских пейзажей. Кое-что изменилось действительно кардинальным образом.

Так на кадрах Майдана Незалежности в начале и в середине ролика виден знаменитый фонтан "Рулетка". Он украшал площадь до реконструкции в 2001 году. А также заметить, как по Крещатику проезжают троллейбусы и автобусы – тогда общественный транспорт еще ходил по главной улице столицы.

В целом Киев предстает перед зрителем таким, каким он остался до сих пор – людным, шумным и занятым. Люди идут по центру города на работу, ведут куда-то детей, пары проходят под ручку. Неизменными остаются цветы, которыми обязательно украшают центр столицы, независимо от обстоятельств и исторических событий.

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