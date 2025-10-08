Полицейские подозревают мэра Вышгорода Момота в растрате более 6,6 млн грн. Подробности дела и фото

Правоохранители сообщили о подозрении мэру Вышгорода Киевской области Алексею Момоту по факту растраты более 6,6 млн грн. По информации следствия, речь идет о завладении средствами при закупке спецтехники и ремонта отстойника дождевой канализации на одной из улиц города.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как установили оперативники, средства – более 50 млн грн – выделялись под бюджетную программу по поддержке ГФТГ и строительных работ по ремонту дорог и других объектов.

"Чтобы избежать открытых торгов и не допустить в их участии сторонних фирм, специально разделили предмет закупки на части и в дальнейшем заключили прямые договоры с дружественными субъектами хозяйствования. То есть проведение закупок без использования электронной системы", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что городской голова Вышгорода заключил и подписал договоры на приобретение для нужд горсовета двух экскаваторов стоимостью 7,8 млн грн. Вместе с тем, стоимость каждой единицы техники искусственно была завышена более чем на 800 тыс. грн. Согласно экспертному заключению сумма нанесенного ущерба на такой закупке достигла 1,6 млн грн.

В другом эпизоде тот же подрядчик проводил текущий ремонт отстойника дождевой канализации на одной из улиц города. Чтобы завладеть бюджетными средствами, в акты выполненных работ были внесены фиктивные сведения. А именно завышали объемы работ по углублению отстойника, перевозки грунта, потраченных ресурсов на использование строительных машин. Это привело к 5 млн грн. убытков.

Действия Вышгородского городского головы, речь идет об Алексее Момоте, квалифицированы как присвоение и растрата имущества, а директора фирмы – как служебная отработка.

"Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", – резюмировали в пресс-службе.

