Полицейские Киева вернули матери трехлетнюю дочь, которую отец похитил и вывез за границу. Подробности, фото и видео

Правоохранители Киева вернули матери трехлетнюю дочь, которую за границу незаконно вывез отец. Ребенка нашли в Молдове, где он находился в антисанитарных условиях

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, в октябре 2025 года к ним обратилась жительница Голосеевского района, которая сообщила об исчезновении дочери во время прогулки возле дома. Она сразу предположила, что забрать ребенка мог ее бывший муж, ведь после развода между супругами продолжались конфликты.

Было установлено, что в соответствии с решением суда отцу было разрешено общаться с дочерью исключительно дистанционно – по телефону или через видеосвязь и только в присутствии матери. Несмотря на это 42-летний киевлянин приехал в дом бывшей жены и, оставшись в автомобиле неподалеку, ожидал подходящего момента, чтобы забрать ребенка.

"Когда девочка вместе с прабабушкой находилась на детской площадке, он внезапно подбежал, силой схватил ребенка и убежал. В дальнейшем злоумышленник на собственном автомобиле вывез дочь за пределы Украины, ведь имел разрешение на пересечение госграницы из-за статуса многодетного отца", – уточнили в пресс-службе.

Тогда правоохранители по фактам похищения ребенка и невыполнения судебного решения начали досудебное расследование, а отцу заочно сообщили о подозрении. Девочку объявили в международный розыск.

В результате международных мероприятий ее разыскали на территории Молдовы – у посторонних лиц, где она находилась в антисанитарных условиях. Малолетнюю уже вернули матери, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Отца задержали молдавские правоохранители – сейчас продолжается процедура его экстрадиции в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве отец-американец забрал у матери-украинки их общую 4-летнюю дочь Эмилию и сбежал. Мария Гливенко, так зовут женщину, через соцсети обратилась ко всем с просьбой, если кто-то увидит ее дочь, сообщить в полицию или задержать отца с дочкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!