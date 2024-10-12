Полдня мяукал, умоляя о спасении: в Киевской области спасатели пришли на помощь котику. Подробности и фото

В Белой Церкви Киевской области спасатели пришли на помощь котику. Животное залезло на дерево и не смогло слезть самостоятельно, просидев на ветке пол дня.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока четырехлапому ничего не угрожает.

"Создать себе трудности, чтобы потом героически их преодолеть… или не преодолеть". Это возможные мысли из головы котика, который взобрался высоко на дерево, чтобы не оттуда спуститься. Долгое время просидев на высоте, стало ясно, что ситуация не меняется. Даже если очень громко мяучать пол дня", – рассказали в ГСЧС.

По словам спасателей, в городе Белая Церковь обеспокоенная владелица пушистого умника обратилась к ним за помощью, ведь ее любимца все же должен был кто-то достать из этой ветви.

Специалисты ГСЧС быстро прибыли по указанному адресу, с помощью стремянки добрались до "потерпевшего", сняли его с дерева и передали счастливой владелице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве патрульные спасли жизнь маленькому котику. Животное из последних сил бегало по проезжей части, чтобы не попасть под колеса автомобилей.

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