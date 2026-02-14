Погиб, защищая Мариуполь: на Киевщине попрощаются с военным Артемом Молчановым. Фото

Во время выполнения боевого задания в городе Мариуполь погиб военный из Броваров Киевской области Артем Молчанов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 апреля 2022 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Путь домой длиной в четыре года... Старший солдат Артем Молчанов, стрелок отделения второй службы стрелкового батальона. Погиб 16 апреля 2022 года во время выполнения боевого задания в городе Мариуполь Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Артема Александровича", – написал Сапожко.

Прощание с защитником Украины и отпевание состоится в субботу, 14 февраля, с 12:00 на Майдане Свободы в Броварах.

Похоронят мужественного воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

