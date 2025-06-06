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Погиб, спасая побратимов: на Киевщине попрощаются с военным Евгением Касьяновым. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
1,1 т.
Погиб, спасая побратимов: на Киевщине попрощаются с военным Евгением Касьяновым. Фото

На фронте во время спасения побратимов погиб военный из Гостомеля Киевской области Евгений Касьянов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 августа 2023 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельской поселковой военной администрации. Вечная память и слава Герою!

"Еще одна болезненная потеря. 9 июня прощаемся с погибшим Героем Евгением Касьяновым", – говорится в сообщении.

Военный был стрелком-снайпером в 3 аэромобильном отделении 46-й аэромобильной бригады ДШВ Вооруженных сил Украины. Евгений отважно защищал нашу свободу и независимость, боролся за мирное будущее нашей страны, в частности участвовал в боях за Марьинку.

Воин погиб 10 августа 2023 года во время спасения побратимов вблизи села Работино Запорожской области.

Погиб, спасая побратимов: на Киевщине попрощаются с военным Евгением Касьяновым. Фото

"Разделяем с семьей боль утраты, не простим врагу ни одной погибшей души!" – добавили в пресс-службе.

Церемония прощания с Героем состоится 9 июня на Аллее Героев в Гостомеле. 10:00 движение колонны с ул. Институтская по ул. Свято-Покровская, ул. Леонтовича до Аллеи Героев. Похоронят воина в 11:00.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Ворзеля Киевской области Виталий Шостик. С ноября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести.

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