Отдал жизнь за Родину: стало известно о гибели военного из Киевской области Виталия Шостика. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Ворзеля Киевской области Виталий Шостик. С ноября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Возвращается домой на щите. В Ворзеле попрощаемся с погибшим Защитником 47-летним Виталием Шостиком", – говорится в сообщении.

Защитник Украины мобилизовался в армию в июне 2023 года. Нес службу вблизи Авдеевки, что в Донецкой области. После штурма 10 ноября 2023 года считался пропавшим без вести. Только сейчас, во время обмена, тело Героя удалось вернуть на Родину –за которую он героически отдал жизнь.

Любящий муж, сын и отец троих детей, дружелюбный, трудолюбивый и смелый. Таким Виталий Шостик навсегда останется в памяти родных и близких.

"Простимся с Героем завтра, 6 июня, в Ворзеле: в 11:00 – возле родного дома по адресу: улица Уютная, 23. После – на местном кладбище. Отдадим дань уважения Защитнику. Поддержим его семью. Помните: свобода – не дар, а ежедневная борьба, за которую отдают жизнь лучшие из нас", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате полученных во время вражеского обстрела ранений в больнице умер военный из Ирпеня Киевской области Николай Лукьяненко. Сердце защитника Украины остановилось 29 мая.

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