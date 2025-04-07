Уничтожали релейные шкафы 'Укрзализныци': СБУ разоблачила еще семерых несовершеннолетних поджигателей, работавших на РФ. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще семерых несовершеннолетних поджигателей, которые работали на российские спецслужбы. Фигуранты уничтожали релейные шкафы "Укрзализныци".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ 7 апреля. Известно, что несовершеннолетние действовали в центральных и северных областях Украины.

Младшему из участников исполнилось 12 лет, а самому старшему – 16. Все они местные школьники и студенты, попавшие в руки спецслужб РФ, искали быстрых заработков через Telegram-каналы. Для поджога фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, а затем фиксировали возгорание поврежденных объектов на видео.

По данным дела, в Черкасской области были разоблачены шесть несовершеннолетних исполнителей. Они учились в одной школе в городе Смела.

По результатам расследования установлено, что сначала враг проверял своих агентов на готовность к диверсиям и терактам. Им поручали наносить провокационные граффити на стены построек. После выполнения начальных задач малолетние агенты подожгли несколько релейных шкафов, впоследствии они получили от РФ инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства для совершения теракта, однако СБУ помешали им в этом.

Решается вопрос квалификации действий злоумышленников и привлечения их к ответственности.

В Чернигове правоохранители задержали еще одного фигуранта, который по заказу врага планировал нарушить железнодорожную логистику ВСУ в северном регионе нашей страны. Им оказался 16-летний студент местного лицея.

Агент РФ был задержан сотрудниками СБУ после того, как он совершил поджог первого объекта энергетической инфраструктуры. Злоумышленник планировал поджечь несколько релейных шкафов входных светофоров, обеспечивающих бесперебойное движение грузовых поездов и военных эшелонов.

На основе собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины сообщили задержанному о подозрении в совершении диверсии в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины). За совершенное преступление ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Николаевской области задержали мужчину, который поджег трансформатор "Укрзализныци". По словам злоумышленника за совершение противоправных действий неизвестный пообещал ему заплатить деньги. Благодаря быстрым и профессиональным действиям военных удалось предотвратить остановку железнодорожного движения и повреждение критически важной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще восемь поджигателей, выполнявших заказы РФ в разных регионах нашей страны. Злоумышленники поджигали объекты "Укрзализныци", военные авто и административные здания.

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