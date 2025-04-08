Поджег Mercedes в паркинге элитного ЖК на Печерске: в Киеве задержан злоумышленник. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, поджег автомобиль Mercedes-Benz. Событие произошло на паркинге элитного ЖК в Печерском районе.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение, что в подземном паркинге одного из элитных жилых комплексов в Печерском районе горит автомобиль Mercedes-Benz. На месте происшествия следователи выяснили, что машина, принадлежащая 40-летней местной жительнице, загорелась в результате умышленного поджога.

"Полицейские установили, что к совершению данного преступления причастен 29-летний местный житель. Злоумышленник в пять утра приехал с заранее подготовленной канистрой бензина в подземный паркинг жилого комплекса, где проживает потерпевшая, облил автомобиль бензином и поджег, после чего скрылся. Мотивы совершения преступления устанавливаются", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Своими действиями он нанес владелице машины ущерб на сумму почти 6,7 млн гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, устроил пожар в многоэтажном доме. Злоумышленник из-за ревности к бывшей жене поджег соседу дверь.