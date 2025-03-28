В Киеве на Троещине мужчина из-за ревности поджег дверь соседу. Подробности и фото

В Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, устроил пожар в многоэтажном доме. Злоумышленник из-за ревности к бывшей жене поджег соседу дверь.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о возгорании двери в общий коридор в одной из многоэтажек на Троещине. В ходе проведения следственных действий выяснилось, что к преступлению может быть причастен 45-летний житель дома.

"Полицейские установили, что накануне нарушителя и его бывшую жену сосед пригласил в гости. Женщина ушла сразу, а подошедшему позже фигуранту дверь не открыли. Из-за ревности мужчина поджег зажигалкой дверь общего коридора. Местные жители услышали запах горелого и вызвали пожарных, потушивших огонь", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем поджога, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к поджогу авто в Днепровском районе города. Злоумышленник решил отомстить бывшему руководителю за увольнение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!