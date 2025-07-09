Поджег дверь квартиры по заданию псевдоработника СБУ: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который по заданию "работника СБУ" поджег дверь квартиры "предателя". Злоумышленнику сообщили о подозрении.

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Об этом проинформировали в пресс-службах Киевской городской прокуратуры и столичной полиции. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

"Прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 20-летнему киевлянину, который по заданию лиц, представившихся сотрудниками СБУ, поджег двери одной из квартир", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что парень переписывался в мессенджере якобы с девушкой, которая назначила свидание и попросила сбросить ей деньги на такси. На встречу она так и не приехала, зато впоследствии ему позвонил мужчина, который представился работником СБУ.

Он сообщил, что девушку арестовали за сотрудничество с РФ, поэтому парень, перечислив ей деньги, тоже финансирует врага. Чтобы избежать уголовной ответственности, он должен согласиться выполнить задание "спецслужбы" – поджечь дверь квартиры предателя.

Поверив в вымышленную легенду, нарушитель с помощью зажигалки и легковоспламеняющейся жидкости выполнил инструкцию неизвестного, подпалив дверь жителя Шевченковского района. По данному факту открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух юношей, которые, по информации следствия, причастны к поджогам авто Вооруженных сил Украины. Злоумышленники выполняли задание спецслужб РФ, однако вознаграждения так и не получили.

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