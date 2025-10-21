Под Киевом саперы нашли несколько установленных противопехотных мин. Подробности и фото

Вблизи Ирпеня Киевской области, недалеко от просеки, саперы обнаружили несколько противопехотных мин. Взрывоопасные находки изъяли для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной стражи Ирпеня. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

"Из-за боевых действий леса многих районов Киевщины остаются загрязненными боеприпасами, разминирование которых требует значительного времени. На фото – последние находки пиротехников в лесу вблизи Ирпеня: противопехотные мины ПМН-1 и ПМН-2, обнаруженные буквально в двух метрах от просеки. Это очередное напоминание: в лесах нашего региона все еще опасно!", – добавили в пресс-службе.

ПМН (противопехотная мина нажимного действия) – серия противопехотных мин взрывного действия, которая была разработана и изготовлена в Советском Союзе. Они являются одними из самых распространенных противопехотных мин в российско-украинской войне.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, который пострадал в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

