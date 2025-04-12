Под Киевом произошло масштабное ДТП, образовалась пробка. Подробности и видео

В столичном регионе в субботу, 12 апреля, на Броварском проспекте произошла масштабная авария с участием сразу пяти автомобилей. В результате ДТП образовалась большая пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Между Броварами и Киевом на Броварском проспекте произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием по меньшей мере пяти автомобилей. Одно из транспортных средств взлетело в кювет. Информация о пострадавших отсутствует", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП образовалась большая пробка в направлении столицы. На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия аварии.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги, опрокинулась на бок и врезалась в дерево. В результате ДТП погибла женщина, тело которой из изуродованной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева на Бориспольском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате столкновения одного из водителей зажало в кабине. Чтобы помочь ему, на место вызвали спасателей.

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