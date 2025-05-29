Под Киевом мужчина распылил газовый баллончик в лицо сотруднику ТЦК: известны подробности

В Вишневом Киевской области мужчина распылил газ раздражающего действия в лицо военнослужащему Территориального центра комплектования. Происшествие произошло в четверг, 29 мая, во время проверки военно-учетных документов.

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Об этом сообщили на странице Киевского областного ТЦК и СП в соцсети Facebook. Делом уже занялись правоохранители.

"Вниманию общественности и представителей СМИ! 29 мая 2025 года около 8:00 в городе Вишневое Бучанского района Киевской области было совершено нападение на военнослужащих группы оповещения Бучанского РТЦК и СП, которые вместе с представителями Национальной полиции осуществляли проверку военно-учетных документов. В частности, 27-летний гражданин распылил газ раздражающего действия в лицо военнослужащему РТЦК и СП", – говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что нападавший был задержан – сейчас с ним проводятся следственные действия.

Напомним, в Прилуках Черниговской области мужчина ранил ножом военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Инцидент произошел 25 мая в помещении учреждения, когда нападавшего доставили для проверки документов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах группа людей совершила нападение на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" и ищут участников нападения.

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