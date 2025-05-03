Под Киевом легковушка сбила насмерть пешехода. Подробности ДТП и фото

В селе Демидов Киевской области водитель легковушки сбила пешехода, переходившего дорогу. От полученных травм последний скончался на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

"Полиция Киевщины расследует обстоятельства ДТП со смертельным исходом на Вышгородщине. Авария произошла на одной из улиц в селе Демидов. Правоохранители предварительно установили, что 35-летняя водитель автомобиля Renault Laguna совершила наезд на переходившего дорогу пешехода", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в результате аварии 51-летний мужчина от полученных травм погиб на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смертельные последствия, открыто уголовное производство (часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области водитель внедорожника сбил пешехода. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в машине скорой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Катюжанка Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. Чтобы деблокировать пострадавших из машин, на место происшествия вызвали спасателей.

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