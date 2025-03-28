Совершил на Киевщине ДТП с тремя пострадавшими и скрылся за границу: в Украину экстрадировали злоумышленника. Фото

В Украину из Польши экстрадировали военнослужащего, который находился в международном розыске за ДТП в Киевской области. В результате аварии пострадали три человека, а злоумышленник скрылся за границу.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

"Правоохранительные органы Республики Польша приняли решение об экстрадиции в Украину военнослужащего, объявленного в международный розыск за совершение ДТП в Киевской области. 24 марта 2025 года он был передан работникам ГБР на украинско-польской границе", – говорится в сообщении.

В ДБР напомнили, что в 2023 году, управляя автомобилем, злоумышленник выехал со второстепенной дороги и не предпочел автобус возле села Старое Киевской области. В результате столкновения два пассажира автобуса получили тяжкие телесные повреждения, а водитель – средней тяжести.

Чтобы избежать наказания, военный незаконно пересек государственную границу и бежал в Республику Молдова, а затем уехал в Польшу, где скрывался от правосудия. Военнослужащий был объявлен в международный розыск, а впоследствии задержан польскими правоохранителями.

После экстрадиции его сразу задержали, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшим телесные повреждения средней тяжести (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области на трассе Киев-Одесса произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП погибший и пострадавший.

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