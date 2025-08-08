По человеческим меркам более 90 лет: горилла Тонни из Киевского зоопарка празднует День рождения. Фото

В Киевском зоопарке в пятницу, 8 августа, свое 51-летие празднует самая старая горилла Европы – Тони. Для именинника, возраст которого по человеческим меркам составляет более 90 лет, устроят специальный пикник.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми обитателями заведения можно ежедневно.

"8 августа, в КиевЗоо особая дата: нашему невероятному Тони – 51 год! По человеческим меркам это более 90 – и Тони не только единственная горилла в Украине, но и одна из старейших горилл Европы", – говорится в сообщении.

В зоопарке добавили, что как у каждого пожилого человека, у нашего "дедушки" есть свои возрастные особенности, которые требуют постоянного внимания специалистов. Благодаря ежедневной заботе команды зоологов и ветеринаров, сбалансированному рациону и специальным физическим упражнениям Тони ежедневно имеет все необходимое, чтобы чувствовать себя хорошо и оставаться активным – в своем спокойном, размеренном ритме.

"В честь этого события для Тони будет устраиваться особый именинный пикник на его любимой зеленой фазенде", – пригласили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в столичном зоопарке специалисты создали новый комфортный дом для экзотических птиц. Условия в нем приближены к естественным, в частности, здесь насыпано несколько видов почв и установлены два бассейна с фонтанами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке специалисты создали новый комфортный дом для сервалов. Экзотические животные спасли во время полномасштабного вторжения на Донбассе, и теперь, после реабилитации, они могут насладиться новым домом.

