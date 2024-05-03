Бассейн-фонтан и канатные дорожки: в Киевском зоопарке для спасенных попугаев создали новый вольер. Фото и видео

В Киевском зоопарке для спасенных во время войны попугаев создали новый современный авиарий. Здесь для птиц есть стволы деревьев с дуплами, вязанки веток для обустройства гнезд, а для полезного и активного досуга есть, в частности, качели, песочница и канатные дорожки.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Во время войны Киевский зоопарк стал центром спасения и реабилитации диких животных со всей Украины. Помощь получили уже более 500 особей. Среди них почти 100 разных птиц. Для тех животных, которые после лечения и реабилитации остались в Киевзоо, создаются соответствующие видоспецифические условия, приближенные к природным", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в зоопарке, на территории заведения был создан новый вольер для двадцати спасенных попугаев, среди которых попугай Крамера и индийский попугай, розелла красная и розелла пестрая. Кого из них привезли с пострадавших территорий, кого отдали люди, а кого просто подбросили под зоопарк в коробке.

Новый дом сделан с учетом комфорта и благополучия животных: стволы деревьев с дуплами, вязанки веток для обустройства гнезд, присадки и кормушки, а для полезного и активного досуга в авиарии установлены лазалки и качели, песочницу и канатные дорожки.

"Для пеших прогулок этих пернатых проказников вымощены пешеходные дорожки и поляны из клевера и садового разнотравья с капельным поливом. А поскольку эти попугайчики любят водные процедуры в их апартаментах размещен декоративный бассейн-фонтан. Приходите полюбоваться забавными проделками спасенных попугаев в их новом доме!", – пригласили в Киевзоо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке в новый летний вольер переселили экзотических птиц. Здесь для них созданы все необходимые условия не только для отдыха, но и для гнездования.

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