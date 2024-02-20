Первая игра 26 февраля: киевский футбольный клуб возвращает зрителей на матчи

Столичный стадион "Оболонь Арена" получил официальное разрешение на проведение футбольных матчей. Уже 26 февраля здесь встретятся команды клубов Оболонь и Черноморец.

Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Оболонь" Киев. Наблюдать за игрой смогут сразу 1,5 тысячи зрителей.

"Зрители вернутся на трибуны стадиона "Оболонь Арена" в весенней части сезона! ФК "Оболонь Киев" получил соответствующее разрешение от официальных органов государственной власти. Важным критерием является соблюдение всех требований безопасности в условиях действия военного положения", – отметили в пресс-службе.

Болельщики смогут поддержать родную команду уже в стартовом туре второй части чемпионата во время матча, который состоится в понедельник, 26 февраля. На поле встретятся команды клубов Оболонь и Черноморец. Начало – в 15:30. Информация о продаже билетов будет опубликована в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA , в футболе появится синяя карточка. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся ведением и регулированием правил игры в футбол, уже утвердил изменение и вскоре объявит о нем официально.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!