Впервые в истории. В футболе вводится новое революционное правило: все подробности

В футболе появится синяя карточка. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, уже утвердил изменение и вскоре объявит о нем официально, пишет The Telegraph.

Это станет первой новой карточкой, используемой в футболе с момента появления желтой и красной карточек на чемпионате мира 1970 года. Революционный шаг будет объявлен IFAB как часть санкций временных удалений за циничный фол или выражения недовольства по отношению к арбитру. Предполагается, что игрок, которому покажут синюю карточку, будет удален на 10 минут.

Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) планировала использовать синюю карточку во время испытаний временных отстранений на базовом уровне уже в этом сезоне, причем цвет был выбран вместо оранжевого для четкого отличия от желтой или красной карточки.

Но FAW не смогла получить разрешение на такой ход, и игрокам, отправленным на временное отстранение, вместо этого показывалась желтая карточка.

Синюю карточку будут давать провинившемуся футболисту за тактический намеренный фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча. Две синих карточки или синяя + желтая будет равняться красной карточке и удалению.

В ближайшее время это новшество не появится в турнирах топ-уровня, однако летом система может быть испытана на мужском и женском Кубках Англии.

Подобные временные удаления также не будут использоваться на предстоящем чемпионате Европы этим летом или в следующем сезоне Лиги чемпионов. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что он полностью против таких нововведений, добавив: "Это уже не футбол".

Впрочем, в случае удачных испытаний УЕФА будет вынужден внедрить новшества и в свои международные турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 января прошлого года в матче Кубка Португалии по футболу среди женских команд впервые в истории футбола была показана карточка белого цвета. Главный арбитр встречи Катарина Кампуш таким образом наградила медицинские бригады обеих команд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!