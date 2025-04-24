Перевозил уклонистов под водительским сиденьем автомобиля: в Киевской области разоблачили организатора схемы. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали на Киевщине организатора схемы для уклонистов, который прятал "клиентов" под водительским сиденьем автомобиля. Стоимость "услуг" составила 7,5 тысячи долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Подозреваемому грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Киевской области еще одну схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. По результатам комплексных мероприятий разоблачен организатор сделки, который за 7,5 тыс. долларов США сопровождал уклоняющихся к границе", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 43-летний житель Фастовского района. Для прикрытия своего "бизнеса" мужчина якобы перевозил для продажи в Прикарпатье выращенные хвойные растения. Имея грузовой микроавтобус, злоумышленник обустроил для уклонистов тайник под сиденьем водителя.

Жителя Киевской области задержали, когда ему передали "аванс" в размере 1 тысячи долларов США. Он должен был доставить "пассажира" в один из приграничных населенных пунктов Черновицкой области для дальнейшей переправки через государственную границу. По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который обеспечивал уклоняемых поддельными военно-учетными документами или нужными медицинскими справками. Стоимость "услуг" составила 50 тысяч долларов США с человека.

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