Перевез сотни пассажиров: более ста лет назад над Киевом летал первый украинский дирижабль. Историческое фото

Киев всегда был городом прогресса и технологий. Так первый трамвай во всей Российской империи выехал именно на улицы украинской столицы. Конечно, в начале ХХ века над домами города не мог не появиться и дирижабль.

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Первый летательный аппарат такого типа поднялся в небо в августе 1911 года. Это был мягкий дирижабль длиной 35 метров. Его конструктором выступил Фёдор Фердинандович Андерс. Название дирижабль получил в честь города, где был спроектирован и построен – Киев, пишет zeppelin.ua. Фото самого дирижабля появилось в Telegram-канале экскурсовода Кирилла Степанца.

Часть средств для создания дирижабля собрали горожане на специальном благотворительном "авиабалу". Он проходил в Публичной библиотеке Киева на нынешней улице Грушевского, 1 – сейчас там находится Национальная библиотека. Гостей мероприятия развлекали специально поставленным балетом, для них играли несколько оркестров и провели беспроигрышную лотерею. К собранным средствам Андерс добавил собственные сбережения, что позволило реализовать проект.

В первый полет дирижабль Киев отправился ранним утром 6 августа 1911 года. Андерс с помощью своего помощника в совершенно безветренную погоду поднял его в небо над Подолом и пролетел в сторону Вышгорода.

Среди горожан это событие вызвало настоящий фурор. Инженера завалили заявками на воздушную прогулку. Так "Киев" стал первым в мире дирижаблем, который был использован в коммерческих целях. Он совершал полеты между нынешним Майданом Незалежности и Трухановым островом. Стоимость воздушной экскурсии составляла 50 копеек, а учащимся предоставляли скидку.

Невероятный аттракцион действовал в Киеве около года. Однако в августе 1912 года дирижабль прекратил свое существование. В тот день Федор Андерс по причине плохого самочувствия доверил управлять машиной своему сыну Владимиру. Тот успешно поднял его в небо, но попал в воздушный поток. Машина начала набирать нежелательную высоту. Попытки посадить "Киев" терпели неудачу и дирижаблю пришлось несколько часов дрейфовать в небе. За это время его оболочка набрала влагу и стала тяжелой. Впрочем, в тот день обошлось без жертв – машину удалось посадить далеко за городом. А вот попытка отремонтировать дирижабль оказалась неудачной – его оболочка загорелась и вся конструкция была уничтожена.

Впрочем, Андерс решил не сдаваться, и чуть больше чем через год после аварии завершил чертеж следующего дирижабля – "Киев-2". Его вместительность была увеличена с 3 до 12 пассажиров и он мог садиться на воду. Однако воплотить амбициозный проект не удалось из-за начала Первой мировой войны.

Федор Андерс в дальнейшем хоть и проектировал новые дирижабли, все же построить еще одну такую машину не смог. Умер он в 1926 году и был похоронен на Байковом кладбище. Его именем названа улица в Соломенском районе столицы, ведущая к международному терминалу аэропорта "Киев".

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