В сети показали, каким был досоветский Киев зимой 1915 года. Архивные фото

Старые фотографии остаются одной из возможностей заглянуть в историю Киева и узнать его жизнь. Зимой 1915 года неизвестный фотолюбитель сделал несколько фотографий в центре столицы.

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Снимки в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Можно увидеть, каким был город почти 110 лет назад.

"Фотокартки досоветского Киева, 1915", – подписал фотографии киевед.

На опубликованных снимках можно увидеть столичного полицейского, стоящего на одной из улиц, киевскую гостиницу и Национальную оперу Украины.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые выдавались чуть ли не дворцами, благодаря лепнине и внешнему виду.

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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