Переменная облачность и до +5°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 февраля

В Киевской области в четверг, 27 февраля, переменная облачность, синоптики не прогнозируют осадки. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 27 февраля по территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 7-12°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью 7-9°С мороза, днем 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, 27 февраля ясная погода будет держаться в Киеве уверенно, днем возможна недолгая оккупация неба облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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