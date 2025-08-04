Переменная облачность и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 августа

В Киевской области во вторник, 5 августа, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 5 августа по территории Киевской области. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 14-19°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, днем в Киеве облака появятся на небе лишь только для того, чтобы вечером рассеяться. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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