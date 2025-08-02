Переменная облачность и до +29°С: прогноз погоды по Киевщине на 3 августа

В Киевской области в воскресенье, 3 августа, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 3 августа по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 14-19°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 26-28°С", – рассказали в пресс-службе.

В Белой Церкви днем +25°С... +27°С; Мироновка +26°С... +28°С; Фастов +25°С... +27°С; Яготин +25°С... +27°С; Барышевка +26°С... +28°С; Борисполь +25°С... +27°С и Вышгород +25°С... +27°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утро и день в Киеве будут облачными, а вечер обещает ясную погоду. Без осадков.

Что предшествовало

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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