Переменная облачность и до +29°С: прогноз погоды по Киевщине на 10 августа

В Киевской области в воскресенье, 10 августа, переменная облачность, синоптики днем осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 10 августа по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 12-17°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +25°С... +27°С; Мироновка +26°С... +28°С; Фастов +25°С... +27°С; Яготин +25°С... +27°С; Барышевка +24°С... +26°С; Борисполь +24°С... +26°С и Вышгород +25°С... +27°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утром в Киеве небо будет ясным, а днем покроется облаками, которые не будут исчезать до завершения дня. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

