Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Юрия Ивженко. Фото

От болезни, вызванной участием в военных действиях, умер защитник Украины из Обуховщины Киевской области Юрий Ивженко. Сердце украинского воина остановилось 24 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"С глубокой скорбью сообщаем, что 24 января 2026 года от болезни, вызванной участием в военных действиях, отошел в вечность Защитник Украины – Юрий Иванович Ивженко", – говорится в сообщении.

Герой был старшим солдатом, стрелком-зенитником зенитной пулеметной роты Воздушных сил ВСУ. Он честно и самоотверженно выполнял свой воинский долг, защищая родную землю, наше будущее и мирную жизнь.

Как отметили в горсовете, его путь – "это путь мужества, ответственности и верности Украине".

"Светлая память о Юрии Ивановиче навсегда останется в сердцах родных, близких, друзей и побратимов. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего воина: жене Наталье, сестрам Валентине, Тамаре, Татьяне, всем родным, близким, друзьям и военным собратьям. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", – резюмировали в пресс-службе.

