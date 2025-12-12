Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Лузянина. Фото

Во время несения службы оборвалась жизнь военного с Фастовщины Киевской области Сергея Лузянина. Сердце защитника Украины остановилось 10 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. Отошел в вечность Защитник, военнослужащий Сергей Николаевич Лузянин", – говорится в сообщении.

Воин родился 25 июня 1970 года в городе Асбест, Россия. В детстве семья переехала в село Веприк. Там, в 1987 году, он окончил среднюю школу. В 1988 году мужчина был призван на срочную военную службу. В мирной жизни Сергей Лузянин работал в Веприцком лесничестве помощником пилорамщика и в КП "Фастовблагоустройство". В Веприке Защитник нашел свою судьбу - любимую Любовь. В семье выросло двое девушек – Наталья и Юлия.

Сергей Николаевич 3 июня 2024 года был призван в ряды Вооруженных сил Украины, имел звание сержанта. К сожалению, 10 декабря 2025 года жизнь защитника оборвалась.

"Сергей Лузянин был любящим мужем и заботливым отцом, надежной опорой для своей семьи. В скорби остались мать, жена Любовь, дочери Наталья и Юлия. Разделяем с семьей боль утраты", – добавили в пресс-службе.

