Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Олега Билецкого. Фото

В Буче Киевской области умер защитник Украины 43-летний Олег Белецкий. Сердце мужественного воина остановилось 13 мая 2026 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"В Буче попрощаемся с Защитником, 43-летним Олегом Билецким с позывным "Белый", – написал Федорук.

Герой добровольно стал на защиту государства с началом войны на Донбассе в 2014 году. Служил в батальоне "Киевская Русь". Из-за полученных ранений в 2017 году демобилизовался.

В 2022 году Олег не смог стоять в стороне и вернулся к защите Украины. Участвовал в освобождении Бучи, а затем стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Впрочем, по состоянию здоровья не смог продолжать службу. Проблемы со здоровьем имели свои последствия – в мае 2026 года мужчина впал в кому и умер 13 мая.

"Олега вспоминают как мощного воина и прекрасного, светлого человека. Искренние соболезнования жене, матери и всем тем, кто знал и уважал Защитника", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!