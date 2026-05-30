Печальная весть: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Ткаченко. Фото

На фронте 5 августа 2024 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Олег Ткаченко. Мужественный воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила еще одну печальную весть – погиб наш земляк, солдат Олег Ткаченко (1976 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был стрелком-санитаром механизированного батальона одной из воинских частей. к сожалению, Герой погиб 5 августа 2024 года, выполняя боевое задание вблизи города Торецк Бахмутского района Донецкой области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

