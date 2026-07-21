Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Ивана Рудюка. Фото

14 июля во время лечения ранений, полученных на фронте, скончался военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Иван Рудюк. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальное известие – скончался наш земляк, младший сержант Иван Рудюк (1966 г. р.)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был водителем-электриком роты беспилотных авиационных комплексов механизированного батальона одной из воинских частей. К сожалению, сердце Героя остановилось 14 июля в одном из медицинских учреждений во время лечения ранений, полученных при выполнении боевого приказа вблизи города Константиновка Краматорского района Донецкой области 8 июля 2026 года.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Руслан Фурсенко. Сердце украинского воина остановилось 1 июля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб спортсмен и боевой медик из Броваров Киевской области 45-летний Николай Антошкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2026 года.

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