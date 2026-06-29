Печальная новость: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Юрия Осадчего. Фото
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Стало известно о гибели военнослужащего из Белоцерковского района Киевской области Юрия Осадчего. Сердце отважного украинского воина остановилось 11 мая 2026 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
Печальная новость
"Белоцерковская община получила печальное известие – погиб наш земляк, солдат Юрий Осадчий (1988 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины был сотрудником одной из воинских частей. К сожалению, он погиб 11 мая 2026 года. Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.
Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
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