Печальная новость: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Бема. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Александр Бема. Сердце украинского воина остановилось 9 июня 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Обуховская городская территориальная община в скорби… С глубокой печалью сообщаем о невосполнимой утрате – в борьбе за свободу и независимость Украины погиб наш земляк, мужественный Защитник Украины Бема Александр Романович", – говорится в сообщении.

Герой родился 23 марта 1987 года в селе Германовка Обуховской городской территориальной общины. Проходил военную службу в должности мастера отделения перехватчиков беспилотных летательных аппаратов.

К сожалению, 9 июня 2026 года в районе населенного пункта Шевченковское Запорожского района Запорожской области Александр погиб. Он до конца оставался верным военной присяге, мужественно выполнил свой воинский долг и погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Светлая память о Герое навсегда останется в сердцах родных, друзей, побратимов и всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования сыну Дмитрию, братьям Григорию и Олегу, тете Оксане Анатольевне, дяде Сергею Николаевичу, двоюродной сестре Татьяне, двоюродным братьям Олегу и Дмитрию, всем племянникам, друзьям, коллегам и побратимам погибшего воина", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Ирпеня Киевской области Максим Бонер. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 июня 2026 года.

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