Пасмурно, дождь и до +5°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 декабря

В Киевской области в среду, 25 декабря, хмарно, без осадков, ночью и утром туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 25 декабря по территории Киевщины. Облачно, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью и днем от 2°С до 3°С тепла, днем 0-5°С тепла; в Киеве в течение суток около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 25 декабря в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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