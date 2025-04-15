Отреставрированный крест установили над старинной церковью Киево-Печерской лавры. Подробности, фото и видео

В столице специалисты отреставрировали крест, стоявший над Троицкой надвратной церковью Киево-Печерской лавры. После проведения всех необходимых работ он был установлен на место.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Перед началом работ его освятили.

В Киево-Печерской лавре отреставрировали и установили крест над Троицкой надвратной церковью. Она была построена в XII веке черниговским князем Николаем Святошей. Она сохранилась в своей первоначальной форме, что является уникальным случаем для украинской сакральной архитектуры.

Во время Ивана Мазепы храм был украшен в стиле украинского барокко. В конце XVII в. с северной стороны к нему пристроили притвор, в первой половине ХVIII ст. фасады украсили лепным орнаментом, баня стала грушевидной и позолоченной.

В 20-30-х гг. ХVIII ст. изменился и интерьер храма – стены были расписаны в стиле украинского барокко, установлен трехъярусный деревянный иконостас. В 1900–1902 гг. фасады Троицкой церкви расписали лаврские художники под руководством В. Сонино. Периодически обновляемые реставраторами, эти росписи украшают храм по сей день.

В рамках программы президента Украины "Большая реставрация" к 2022 году реставрационные работы в храме удалось выполнить на 75%. Остановила процесс полномасштабная война.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киево-Печерской лавре на одном из храмов частично обрушился крест на куполе. Чтобы осторожно снять его, на место происшествия вызвали спасателей.

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