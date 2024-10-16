Отопительный сезон в Киеве: Кличко рассказал, сколько зданий уже подключили к теплу

В Киеве 234 здания социальной сферы уже подключили к теплу. Среди них – 85 школ и 96 детских садов.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Отапливаемый сезон в городе начался 14 октября.

"В Киеве к теплу уже подключили 234 здания социальной сферы. Среди них – 85 школ, 96 детских садов, 42 лечебных заведения. В частности, 28 стационаров, 11 административных зданий, а также заведений социально-бытового направления", – уточнил Кличко.

Киевский мэр добавил, что жилые дома столицы начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания.

Напомним, в Киеве в понедельник, 14 октября, начался отопительный сезон. Первыми к теплу подключат, в частности, больницы и детские сады.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев готовился к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, было запланировано отремонтировать более 150 теплоисточников и более 200 котлов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!