Отмечают 16-летие: в Киевском зоопарке для львов-именинников устроят праздничное угощение. Фото

В Киевском зоопарке свое 16-летие отмечают африканские львы – Геркулес, Вилия, Дарья и Кристина. В честь праздника 25 и 26 января для именинников устроят праздничное угощение и интересный сюприз.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Киевский зоопарк создает индивидуальные условия для каждого животного. С одной стороны – это приближение условий к естественным. А с другой – поддержка здоровья с помощью современных достижений зоологии, зоотехнии и ветеринарии. Это помогает нашим жителям жить долго и качественно. Поэтому в нашем зоопарке есть такие долгожители, как львы. В этом году, 25 января, наши африканские львы – Геркулес, Вилия, Дарья и Кристина будут отмечать свое 16-летие! Это очень почтенный возраст, ведь в дикой природе они редко доживают и до 14-ти", – отметили в пресс-службе.

Как рассказали в Киевзоо, именинники имеют настоящее царское меню: говядина, крольчатина и индюшатина. Ежедневно каждый лев может употребить до 7 кг мяса, а в качестве витаминов эти большие коты любят насладиться молодыми побегами злаковых культур.

За 16 лет жизни в зоопарке львы отлично адаптировались к местному климату. Они даже нарастили тёплый подшерсток и с удовольствием гуляют при температуре до -10°С. А для их максимального комфорта в просторном вольере мы создали разнообразные локации для отдыха и развлечений.

"В честь 16-летия нашим именинникам будет устроено особое обогащение среды, которое состоится в субботу и воскресенье 25-26 января в 12:00. Приходите за хорошим настроением и положительными эмоциями!" – пригласили в зоопарке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке наконец-то можно познакомиться с новым жителем – рысью по имени Степан. Животное долгих пять лет жило в ужасных условиях – в тесных клетках ресторанов, кафе и частных домов.

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