Открывались невероятные виды: в 1950-х годах в центре Киева работало смотровое колесо. Архивные фото

До конца 1970-х годов на месте нынешней Арки свободы украинского народа находилось колесо обозрения, которое давало возможность жителям и гостям Киева увидеть невероятные виды города. Благодаря фотографиям, сделанным в 1950-х годах, мы можем увидеть, каким было это место раньше.

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Старые снимки опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, аттракцион не сохранился до наших дней.

"Обзорное колесо у филармонии, 1950-е", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядел аттракцион, благодаря которому открывался отличный вид на левый берег города, исторический Подол и центр столицы.

К сожалению, в конце 1970-х годов советские власти решили построить на этом месте монумент в честь "воссоединения Украины с Россией" в виде металлической арки. Соответственно, аттракционы были демонтированы и вывезены.

Напомним, Сергей Светославский – известный украинский художник-пейзажист, являвшийся одним из основателей Общества киевских художников. Благодаря его кисти мы можем увидеть, как выглядела Оболонь в Киеве в конце XIX века до строительства гавани, сильно изменившей эту локацию.

Стоит добавить, что заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту можно разными способами. В частности, благодаря картинам украинского художника Александра Хвостенко-Хвостова, на которых он сохранил виды города 1950-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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