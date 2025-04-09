Ему было всего 28: на фронте погиб пожарный-спасатель из Киева Демьян Бондарчук. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева, пожарный-спасатель 28-летний Демьян Бондарчук. До последнего дыхания он оставался верен присяге, Родине и побратимам.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичного Шевченковского районного управления ГУ ГСЧС Украины. Вечная память и слава Герою!

"С глубокой грустью сообщаем, что наш собрат, Демьян Бондарчук, погиб, защищая Украину в составе Вооруженных сил Украины. Ему было всего 28 лет. Молодой, сильный духом, исполненный веры в справедливость и будущее своей страны, Демьян всю свою сознательную жизнь посвятил служению народу", – рассказали в ГСЧС.

С 2017 года Демьян был пожарным-спасателем в рядах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Каждый день он боролся с огнем, стихией, риском. Его героизм не раз спасал жизнь – он выносил людей из пламени, стоял бок о бок с опасностью.

В ноябре 2024 года Герой без колебаний вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы встать на защиту родной земли в самое тяжелое время. И до последнего дыхания оставался верен присяге, Родине и побратимам.

"Его подвиг – не просто часть истории. Это живая память, что навсегда останется в наших сердцах. Это пример несокрушимости. Это свет, который не угаснет. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, собратьям. Помним. Чтим. Не забудем", – добавили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Алексей Войтко. Сердце украинского воина остановилось 31 марта.

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