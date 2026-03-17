На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Зинченко. Фото

На Сватовском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Королевка Киевской области Андрей Зинченко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 сентября 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токар.

"10 сентября 2024 года, на Сватовском направлении, во время выполнения боевого задания, погиб житель Королевки, солдат Андрей Викторович Зинченко", – говорится в сообщении.

Защитник родился 9 июня 1977 года в селе Буряковка Чернобыльского района. В 1986 году, после аварии на ЧАЭС, вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в село Королевка на Макаровщине.

В декабре 2022 года Андрей стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Солдат Андрей Зинченко служил линейным наблюдателем отделения связи батальона материального обеспечения. Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали жена Валентина, дочь Елена, сын Петр, родные и близкие", – добавил Токар.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Роман Цвик. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 января.

