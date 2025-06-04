Ему навсегда будет 43: стало известно о смерти военного из Киевской области Николая Лукьяненко. Фото

В результате полученных во время вражеского обстрела ранений в больнице умер военный из Ирпеня, Киевской области Николай Лукьяненко. Сердце защитника Украины остановилось 29 мая.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

"С глубокой скорбью сообщаем, что наша община понесла еще одну болезненную потерю – на войне погиб Лукьяненко Николай Николаевич", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в Ирпене в 1982 году, в 2000-м окончил Ирпенскую школу №3. С детства увлекался техникой, особенно автомобилями. Всю свою жизнь посвятил работе водителем: управлял грузовиками, работал на автобусном маршруте №7, а также в КП УЖКХ "Ирпень".

С началом полномасштабного вторжения добровольно стал на защиту Украины - три года верно служил в составе 3-й штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины. 9 мая 2025 года во время вражеского обстрела на Харьковщине Николай получил тяжелое ранение. Несмотря на усилия врачей, 29 мая, после многочисленных операций, его сердце остановилось – ему было 43 года.

"Николай навсегда останется в нашей памяти добрым, искренним и мужественным. Человеком, который всегда приходил на помощь. Настоящим Героем... Искренне соболезнуем родным и близким погибшего", – добавила Макеева.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области в понедельник, 2 июня, простились с военным, Героем Украины Артемом Поповым. Мужественный воин погиб 7 января 2023 года в результате вражеского обстрела.

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