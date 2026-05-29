Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военный с Киевщины Роман Бугаенко. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Роман Бугаенко. Сердце украинского воина остановилось 6 августа 2025 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токарь.

"6 августа 2025 года, на Покровском направлении, во время выполнения боевого задания, погиб житель Макарова, солдат Роман Валерьевич Бугаенко", – говорится в сообщении.

Воин родился 20 марта 1987 года в Макарове. Во время масштабного вторжения России в Украину он стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Роман служил помощником гранатометчика.

Герой с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с победой ждали родители, родные и близкие", – добавил Токарь.

