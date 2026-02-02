Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военный с Киевщины Александр Сущенко. Фото

В Донецкой области в результате удара вражеского дрона погиб военный из Макарова Киевской области Александр Сущенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 января.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токар.

"20 января 2026 года в Донецкой области в результате удара FVP-дрона погиб матрос Александр Васильевич Сущенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 25 января 1983 года в городе Чернобыль Киевской области. В 1986 году вместе с семьей переехал в Макаров. В июле 2025 года Александр стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Воин служил стрелком взвода снайперов.

Герой честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о защитнике Украины. Его с победой ждала мать, жена, дочь, сын, братья и родные", – добавил Токар.

