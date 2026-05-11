От +23°С до +12°С и дожди: прогноз погоды по Киеву и области на ближайшие пять суток

В Киевской области ближайшие пять суток синоптики прогнозируют неустойчивую погоду, щедрую на дожди разной интенсивности. Кроме того, ожидаются "температурные" качели из-за поступления холодного воздуха с северо-запада.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Больше всего осадков выпадет в середине рабочей недели.

Что рассказали синоптики

"12-16 мая на Киевщине и в городе Киеве снова рассчитываем на неустойчивую погоду, щедрую на дожди различной интенсивности – от небольших, местами до значительных, местами с грозами и шквалами. Но о майских дождях недаром говорят, что лишними они не бывают и всегда только радуют", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили синоптики, больше всего дождя в столичном регионе стоит ожидать днем 13 мая. Кроме того, не порадует жителей Киевщины недостаток тепла в ближайшие пять суток из-за поступления холодного воздуха с северо-запада.

Будет преобладать температура по области ночью 6-13°С, днем 12-18°С, а самые теплые дни прогнозируют 12 и 16 мая – 18-23°С. В Киеве ночью 9-12°С, днем 14-17°С во вторник и субботу (12 и 16 мая) 20-22°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

