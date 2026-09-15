Остановилось сердце защитника Украины: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Евгения Стельмаха. Фото

9 сентября в Днепропетровской области остановилось сердце военнослужащего из села Калита Киевской области Евгения Стельмаха. Воин до самого конца оставался верным присяге и народу Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"Снова тяжелая утрата в Боярской общине. 9 сентября 2026 года в Синельниковском районе Днепропетровской области внезапно скончался сапер отделения разминирования батальона поддержки 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка солдат Евгений Стельмах. Его сердце не выдержало нагрузок войны", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 3 февраля 1986 года в селе Калита Киевской области. Окончил Калитянскую общеобразовательную школу. Жил и работал в Боярке. Поступил на службу в ВСУ 29 апреля 2025 года.

Евгений был мужественным и смелым. Близкие будут вспоминать его как доброго, светлого человека с прекрасным чувством юмора.

"В скорби остались мать, сестра, брат и сын. Память о Евгении Стельмахе вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного ранения в больнице скончался военнослужащий из Бучи Киевской области 25-летний Александр Кальчик. Жизнь храброго украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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