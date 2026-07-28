Остался верен присяге: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Андрея Буцана. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Андрей Буцан. Жизнь мужественного воина оборвалась 26 сентября 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб отважный защитник 53-летний Андрей Буцан", – говорится в сообщении.

Герой родился 12 марта 1971 года в городе Борисполь. После окончания школы получил профессионально-техническое образование в Киевском техникуме радиоэлектроники. Прошел срочную военную службу, а впоследствии принял решение работать в правоохранительных органах. А после увольнения со службы начал предпринимательскую деятельность, впоследствии в течение длительного времени работал в одной из компаний.

Когда пришло время встать на защиту Украины в июне 2024 года, он вступил в ряды ВСУ. К сожалению, 26 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области жизнь Героя оборвалась.

Добрый, искренний, честный, заботливый, общительный, с обостренным чувством справедливости, всегда говоривший прямо – таким навсегда запомнят Андрея все, кто знал его лично. У него было много друзей, которые его очень любили и уважали, а он для них был не просто надежным другом, но и мудрым советчиком и опорой.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания 14 июля 2024 года погиб военный из Броваров Киевской области Алексей Долгих. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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