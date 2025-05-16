Основателя благотворительной организации с Киевщины разоблачили на переправке уклонистов через границу. Подробности и фото

Правоохранители Киева разоблачили руководителя благотворительной организации в переправке уклонистов в Молдову в обход пунктов пропуска. Согласно информации следствия, стоимость "услуг" составляла 7 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Досудебным расследованием установлено, что организовал незаконную схему руководитель и основатель благотворительной организации – 48-летний житель Киевской области. Желающих уклониться от мобилизации он подыскивал среди знакомых мужчин призывного возраста", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что за 7 тысяч долларов злоумышленник организовывал для "клиентов" трансфер до границы Украины в обход установленных пунктов пропуска в пределах Одесской области. Далее мужчины должны были пересечь границу самостоятельно и пешком добираться до Молдовы.

Следователи задержали "бизнесмена" во время получения им вознаграждения от "клиента" на одной из заправок в Киевской области. По данному факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, организовал схему уклонения от мобилизации. Злоумышленник брался "решать" любые вопросы, связанные с увольнением с военной службы или незаконным выездом за границу.

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