Осадки и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 июня

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 16 июня, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами по области гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 16 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами по области гроза. Температура ночью 12-17°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 21-23°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +22°С…+24°С; Фастов +22°С…+24°С; Яготин +22°С…+24°С; Барышевка +21°С…+23°С; Борисполь +21°С…+23°С.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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